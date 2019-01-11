الرياض 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واستستضيف المملكة العربية السعودية الأربعاء القادم الموافق 16 يناير، مباراة كأس السوبر الإيطالي بين ناديي إي سي ميلان ويوفنتوس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.وتأتي هذه المباراة التي يرتقبها عشاق كرة القدم في العالم وعشاق الكرة الإيطالية، كأحد الأحداث والفعاليات الرياضية النوعية المتنوعة التي تستضيفها وتنظمها الهيئة العامة للرياضة على ملاعبها بمختلف المناطق، لإثراء الحركة الرياضية في البلاد بأحداث وفعاليات عالمية تواكب رؤية المملكة 2030.وبتوجيه ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أتمت الهيئة العامة للرياضة جميع الترتيبات الخاصة بهذا الحدث الرياضي الكروي العالمي، حيث مكنت له عدة فرق عمل متخصصة لإظهاره بالصورة المتميزة ، وقد تم بيع جميع تذاكر المباراة التي شهدت إقبالاً كبيراً من الجماهير الرياضية.// انتهى //14:55ت م0043