الزعتري 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسقام الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, الذي يضم مختصون نفسيون بتوفير العلاج للمرضى من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، من خلال أنشطة ترفيهية محببة لهم، تبنى عليها الخطة العلاجية, حيث جرى في العيادات التخصصية عمل برامج ترفيهية للأطفال, ثم خلالها اكتشاف الحالات المرضية وتقديم العلاج المناسب لها.وتأتي هذه الزيارة ضمن البرامج والمشاريع الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز للأشقاء السوريين النازحين داخل بلادهم واللاجئين منهم في دول الجوار للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها .// انتهى //14:57ت م0044