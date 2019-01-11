الرياض 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسينظم برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي", النسخة الثانية من معرض ومنتدى مشروعات البيع على الخارطة "وافيكس 2019"، الذي يقام برعاية معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل في مدينة جدة لمدة أربعة أيام خلال شهر مارس المقبل.وأوضح المشرف على التطوير العقاري رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة المشرف العام على المعرض محمد بن سعود الغزواني، أن "وافي" بدأ في الإعداد والتجهيز المبكر للمعرض والجلسات والندوات المصاحبة، مبينًا أن معرض "وافيكس 2019" يأتي في إطار الجهود المبذولة لبرنامج "وافي" للتعريف بالتطوير العقاري وأهميته في توفير الوحدات السكنية لراغبي التملك والشراء المبكر في المشروعات تحت الإنشاء قبل أو خلال مرحلة تنفيذ المشروع، سواء من مستفيدي برنامج "سكني" التابع للوزارة أو من عملاء مشروعات القطاع الخاص بنظام البيع والتأجير على الخارطة.وأشار الغزواني إلى أن "وافيكس 2019" سيقدم للزوار نماذج وخيارات متنوعة لوحدات سكنية في عدد من المشروعات العقارية على الخارطة الحاصلة على ترخيص "وافي"، كما سيتيح الفرصة لمشاركة المكاتب الهندسية والمحاسبية الحاصلة على تأهيل برنامج "وافي"، إضافة إلى مشاركة عدد من البنوك والجهات التمويلية في المعرض.وبين أنه سيشارك عدد من شركات التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة، فيما سيصاحب المعرض جلسات وندوات تناقش مشروعات البيع على الخارطة, وتستعرض التجارب الناجحة فيها خلال عقود طويلة, والحلول الإسكانية المتميزة التي جرى الاستفادة منها.يذكر أن معرض ومنتدى "وافيكس" أقيم العام الماضي بنسخته الأولى في مدينة الرياض كأول معرض متخصص لمشروعات البيع على الخارطة في المملكة، بحضور تجاوز الـ 5 الاف زائر بما فيهم عدد من الوزراء والمسؤولين والمختصين خلال فترة إقامة المعرض التي امتدت 3 أيام، حيث جرى خلالها استعراض العديد من التجارب الدولية الناجحة في مجال البيع على الخارطة.// انتهى //14:59ت م0046