الشمال السوري 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع وقود التدفئة وأسطوانات غاز الطبخ على 9,347 مستفيدًا في الشمال السوري خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الماضي.وفي مجال توزيع وقود التدفئة استفاد 4,781 فردًا في منطقتي “العريمة” و"الباب"، وقرى " قبة الشيخ" و"ترحين" و "برشايا" و"عرب" و"يران" و"تل جرجى" و"قباسين"، حيث تم توزيع 82,600 لتر من الديزل على 826 عائلة, كما جرى توزيع أسطوانات الغاز على 4,566 مستفيدًا في مدينة "أخترين" وريفها، ومدينة "مارع".ويسعى المركز من خلال هذه المشاريع من توفير أسطوانات غاز الطبخ للأسر السورية المحتاجة، كما يسهم المركز في توفير وقود التدفئة لها ، لاسيما مع حلول فصل الشتاء القارس.// انتهى //15:00ت م0047