الرياض 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واساستقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ اليوم، معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.وجرى خلال الاستقبال، الحديث عن أهمية التعليم والعملية التعليمية، والجهود والموارد التي تبذلها الدولة لهذا القطاع وجهود وزارة التعليم في خدمة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.وأكد معالي وزير التعليم حرص الوزارة على تقديم تعليم مميز وفق معايير عالمية وعلى نهج الدولة القائم على الشريعة الإسلامية، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:09ت م0048