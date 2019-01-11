دبي 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسيلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره اللبناني غدا السبت في دبي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا 2019 الإمارات.ويسعى الأخضر الذي تغلب في الجولة الأولى على كوريا الشمالية برباعية الاستفادة من المعنويات المهزوزة للبنان بعد خسارته من قطر بالجولة الأولى.وكانت بداية مشوار الأخضر في كأس آسيا رائعة منذ 1984، فأحرزت ألقاب 1984 و1988 و1996، وحلت ثانية في 1992 و2000، لكنها في النسخ الأربع الأخيرة ودعت باكرا ثلاث مرات من الدور الأول.وبعد 1996، خسر ثلاث مرات وتعادل مرتين في مبارياتها الافتتاحية ، لكن بيتزي نجح في ابعاد الضغوط الافتتاحية عن لاعبيه وعزلهم بشكل تام عن وسائل الإعلام، على اعتبار أن المباراة الأولى تكون صعبة في العادة.ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كثيفا، إذ قام الاتحاد السعودي بتوزيع تذاكر مجانية على الجماهير، فيما تأمل الجالية اللبنانية في الإمارات في تكرار تواجدها الكثيف بعد حضور نحو ثمانية ألف متفرج مواجهة قطر في العين.والتقى المنتخبان مرتين في تصفيات كأس العالم 2010 فازت فيهما السعودية، فيما تقاسم المنتخبان فوزين في سبع مباريات ودية.// انتهى //15:11ت م0050