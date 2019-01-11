إسلام آباد 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسلقي إرهابيين مصرعهما أثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الباكستانية خلال عملية أمنية تم تنفيذها في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان اليوم أن قوات الأمن الباكستانية نفذت عملية تمشيط في مناطق قلات وخاران ومايواند بإقليم بلوشستان بناء على معلومات استخباراتية، واشتبكت مع اثنين من الإرهابيين وتمكنت من القضاء عليهما.وأضاف البيان أن القوات الباكستانية صادرت خلال العملية كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات اشتملت على بنادق رشاشة وقنابل يدوية وقذائف صاروخية وألغام أرضية والمتفجرات وأجهزة الاتصال تم تهريبها إلى الإقليم لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.// انتهى //15:15ت م0051