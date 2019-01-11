عمان 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسشدد وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، خالد اليماني على ضرورة الانتقال باتفاقات ستوكهولم إلى نتائج ملموسة على الأرض من خلال إطار زمني واضح ومعلن قبل المضي قدمًا لعقد جولة جديدة من المشاورات.وقال اليماني، خلال جلسة مباحثات مع نظيره الأردني، في عمان، أيمن الصفدي، إن مماطلة الإنقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران في تنفيذ الاتفاق لا يخدم العملية السياسية وعلى المجتمع الدولي اتخاذ مواقف واضحة إزاء ذلك.وأشار وزير الخارجية اليمني، إلى أن يد الحكومة الشرعية ما زالت ممدودة للسلام من أجل استعادة الدولة وهزيمة تطلعات إيران التوسعية في المنطقة رغم عرقلة ميليشيا الحوثي الإنقلابية لعملية السلام وعرقلتها لاتفاق ستوكهولم.وأكد اليماني أن مليشيات الحوثي لم تقبل حتى الآن بالانسحاب من الحديدة والموانئ الموجودة فيها رغم مرور شهر على اتفاق ستوكهولم ولم يتحقق شيء من التزامات الانقلابين له ، داعيًا المجتمع الدولي إلى دفع الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد.وبحسب " وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "، فإن وزير الخارجية الأردني، أكد أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم يمثل اختبارا لنوايا تحقيق السلام والبناء عليه للانطلاق إلى خطوات قادمة في إطار السعي لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية يستند على المرجعيات الثلاث المتفق عليها .// انتهى//15:17ت م0052