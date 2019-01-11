الرياض 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسيستهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مساء اليوم مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم بنسختها السادسة والعشرون التي تحتضن منافساتها ألمانيا والدانمارك، وذلك بملاقاة منتخب النمسا عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة ، على صالة "جيسكي بنك بوكسن" بمدينة هيرنينغ الدانماركية.ويلعب أخضر اليد ضمن المجموعة الثالثة في البطولة، والتي تضم بجواره منتخبات الدانمارك، النرويج، النمسا، تونس، وتشيلي، وتقام جميع مباريات هذه المجموعة في الدانمارك.وتُعد هذه المشاركة هي التاسعة للمنتخب السعودي في تاريخه بكأس العالم، حيث سبق له اللعب في ثمان مناسبات سابقة أعوام 1997، 1999، 2001، 2003، 2009، 2013، 2015، 2017، وكان أفضل مركز للأخضر خلال مشاركاته السابقة هو المركز التاسع عشر، الذي حققه عام 2013 في إسبانيا.// انتهى//15:47ت م0055