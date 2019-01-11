إسلام آباد 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واساغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.11% أي ما يعادل 41 نقطة، وأقفل عند مستوى 39049 نقطة.وبلغ حجم التداول 91588320 سهماً نفذت في 321 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 130 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 161 شركة، واستقرت قيمة أسهم 30 شركة، فيما استحوذت أسهم شركات الطاقة والسماد والتكنولوجيا والاتصالات على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //15:52ت م0057