نجران 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الموهوبين والموهوبات بتقديم 195 مشروعًا علميًا في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2019".وأبان مدير إدارة الموهوبين بتعليم نجران خالد آل دغمان, أن إدارة الموهوبين بتعليم المنطقة تواصل جهودها في رعاية الطلاب والطالبات الموهوبين ودعمهم وتشجيعهم, كما جرى تقديم أكثر من 100 مشروع علمي, ضمن معرض "إبداع نجران 2019" شارك به طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في مجالات علمية متنوعة، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المسجلين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بلغ 1525 طالبًا, فيما بلغت عدد المشروعات 117 مشروعًا و98 عرضًا, فيما جرى تدريب 138 معلمًا و2491 طالبًا.من جهتها, أوضحت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم نجران، فاطمة آل مستنير, أن 1062 طالبة من طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بمدارس نجران, استفدن من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، وجرى إقامة معرض إبداع للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2019م, بمشاركة 95 طالبة.// انتهى //16:18ت م0058