سياسي / قوات النظام السوري تستمر في قصف مناطق سريان الهدنة الروسية – التركية
الجمعة 1440/5/5 هـ الموافق 2019/01/11 م واس
لندن 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واس
عاودت قوات النظام السوري اليوم، قصفها بعدة صواريخ على أماكن في بلدة جرجناز ومنطقة الغدفة الواقعتين بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي الواقعة ضمن مناطق الهدنة الروسية – التركية والمنطقة منزوعة السلاح .
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات النظام السوري جددت استهدافها بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة بالقذائف والرشاشات على محاور جنوب شرق إدلب، وريف حماة الشمالي .
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16:18ت م
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