لندن 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسعاودت قوات النظام السوري اليوم، قصفها بعدة صواريخ على أماكن في بلدة جرجناز ومنطقة الغدفة الواقعتين بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي الواقعة ضمن مناطق الهدنة الروسية – التركية والمنطقة منزوعة السلاح .وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات النظام السوري جددت استهدافها بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة بالقذائف والرشاشات على محاور جنوب شرق إدلب، وريف حماة الشمالي .// انتهى //16:18ت م0059