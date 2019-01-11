محايل 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسافتتح رئيس مركز القحمة عيسى بن علي العرافي, بحضور مديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمركز أمس, مهرجان ساحل عسير للتراث البحري في نسخته الثانية, الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على شاطئ القحمة.وتجول رئيس المركز داخل المعارض التي ضمت المعرض البحري، وأدوات السلامة، وعيادة مكافحة التدخين، والأسر المنتجة، مستمعًا لشرح مفصل عن الأركان والأقسام التي يحويها المعرض.بعد ذلك, ألقى العرافي كلمة رحب فيها بجميع الحضور من مديري الإدارات الحكومية والأمنية، مشيدًا بالدور الكبير الذي قدمته بلدية الساحل ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في تجهيز وتهيئة المكان.وأكد أن رعاية سمو أمير المنطقة للمهرجان يؤكد دعم سموه للسياحة المستدامة على مدار العام، وتطوير المنتجات والبرامج السياحية ومنها مهرجان ساحل عسير للتراث البحري، مفيدًا أن المهرجان يشتمل على عدد من الفعاليات منها أمسيات شعبية، وندوات طبية, وعروض ألعاب الخفة، وفرقة صدى الجنوب الترفيهية, مشيرًا إلى أن المهرجان سيستمر لمدة عشرة أيام.وفي الختام, كرّم رئيس المركز, أسر شهداء الواجب، وعدد من الإدارات الحكومية والأمنية.// انتهى //16:21ت م0061