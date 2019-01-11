بني ضبيان 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, 1067 كرتون تمر في مركزي درع, وشروب التابعين لمديرية بني ضبيان "الصفيراء" بمحافظة صنعاء، يستفيد منها 6,400 فرد.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في محافظاته كافة دون تمييز.// انتهى //16:36ت م0062