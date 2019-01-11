‏ بيروت 5 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيروت أنها قدمت مساعدات إغاثية طارئة للاجئين السوريين الموجودين في لبنان.وقدرت المفوضية ، أن عدد المتضررين بالفيضانات في لبنان قد يصل إلى 50 ألف لاجئ سوري يعيشون في 850 تجمعا غير رسمي .وقالت المسؤولة في قسم الإعلام بمفوضية شؤون اللاجئين هبة فارس في تصريح صحفي : إن المفوضية تقوم بزيارات على الأسر النازحة لتقييم الوضع وتقديم المساعدة بقدر الإمكان ، مشيرة إلى أن مياه الأمطار والسيول تسربت إلى خيام اللاجئين واضطر البعض إلى الانتقال إلى خيام جيرانهم أو أقاربهم ، ووصفت الوضع بالصعب للغاية.وأكدت المسؤولة الأممية أن مفوضية شؤون اللاجئين تحاول تقديم المساعدة وتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين ،وتأمين مأوى بديل، بالتعاون مع شركائها ووزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، للعائلات التي لن تستطيع مواصلة الإقامة في خيمها .كما نوهت مفوضية شؤون اللاجئين إلى أن أكثر من 5.1 مليون شخص فر من سوريا إلى الخارج منذ العام 2011، ويشرد الملايين داخل سوريا بسبب الصراع ، مناشدة المجتمع الدولي توفير 5.5 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الوضع في سوريا خلال العام الحالي.// إنتهى//17:02ت م0066