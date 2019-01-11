الرياض 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واستستأنف غدًا منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة للجولة (11) بخمس مباريات، حيث يلتقي الفتح الذي يتصدر الترتيب في المركز الأول برصيد (19) نقطة نظيره الأنصار صاحب المركز الثامن برصيد (13) نقطة.ويستضيف أحد السلام الذي يحتل المركز الأول مكرر مع الفتح ويتفوق بفارق التسجيل، بينما السلام في المركز التاسع برصيد(12) نقطة، ويلعب النصر مع الأهلي، ويحتل النصر المركز الخامس برصيد (16) نقطة والأهلي في المركز الرابع بنفس الرصيد ويتفوق في فارق التسجيل في النقاط.ويلتقي الاتحاد والهلال، حيث يقع الاتحاد بالمركز السادس برصيد (15) نقطة ، بينما الهلال في المركز الثالث برصيد (17) نقطة، ويستضيف الوحدة الذي يحتل المركز السابع برصيد (13) نقطة النهضة الذي يصاحب المركز الأخير برصيد (10) نقاط.// انتهى //17:14ت م0067