الجزائر 05 جمادى الاولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واستمكن أفراد الجيش الجزائري من إنقاذ سكان المناطق الجبلية والريفية الذين حاصرتهم الثلوج المتساقطة على مدى اليومين الماضيين، جراء العاصفة الثلجية التي اجتاحت 15 محافظة جزائرية.وقالت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الجمعة في بيان : إن قواتها تدخلت على مستوى المناطق المعزولة لفتح العديد من المسالك والطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية التي تعرفها محافظات شمال البلاد والمصحوبة بتساقط كثيف للثلوج .وأضافت أن الجيش تدخل بكل من محافظات جيجل في شرق البلاد لفتح طريق رئيسي ليسمح للسائقين والمسافرين بالمرور بصفة عادية.الجدير بالذكر أن العاصفة الثلجية أستمرت على مختلف المناطق الساحلية والوسطى والجبلية في الجزائر، مع تساقط الثلوج بغزارة طيلة الليلة الماضية.//انتهى//17:16ت م0068