الرياض 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واستواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة عمليات مكافحة واستكشاف الجراد الصحراوي عبر 10 فرق أرضية وفرقة جوية بمنطقة الرياض في نطاق موسم التكاثر الشتوي في محافظات الأفلاج والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر.وأوضح مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني, أن شوهد الجراد الصحراوي في محافظات الأفلاج والسليل، حيث تمكنت الوزارة من مكافحة أسراب جراد أحمر غير ناضج في محافظة الأفلاج "السيح، البديع الجنوب" في مساحة 160 هكتار من أصل 600 هكتار جرى استكشافها، وتم معالجة المنطقة المصابة بالكامل، مشيراً إلى أن عدد الحشرات في الهكتار الواحد تبلغ من 800 إلى 1100 حشرة.وأفاد أن الفرق الميدانية في محافظة السليل "مران، إهمام" نجحت في مكافحة أسراب الجراد في مساحة 600 هكتار من أصل 1200 هكتار، مبينًا أن عدد الحشرات بلغ نحو 800 إلى 1200 حشرة في الهكتار الواحد.وأكد الشمراني أن أعمال الرش والمكافحة مستمرة في محافظات منطقة الرياض عبر 34 موظفًا من فرع الوزارة في الرياض، إضافة إلى ثلاثة مهندسين من مركز مكافحة الجراد للدعم المباشر.يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تواصل في تنفيذ خطة الموسم الشتوي لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة للعام 2018م، حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في 1500 موقع في المملكة، كما قام بتوفير جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد المتوقع حدوثه في بعض مناطق المملكة، للحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.// انتهى //17:17ت م0069