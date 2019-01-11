قلقيلية 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسقمعت اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان،مما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق بينهم صحفي.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي:إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي فور انطلاق المسيرة، بينما اعتلى عدد من الجنود أسطح منازل الفلسطينيين ،وأطلقوا الرصاص صوب المشاركين في المسيرة، قنابل الغاز السام المسيل للدموع ما أدى لإصابة الصحفي شتية بقنبلة في الرجل والعشرات بالاختناق .// انتهى //17:56ت م0075