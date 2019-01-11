دبي 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واس

يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره اليمني غدًا في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم في الإمارات ، فيما يلتقي منتخب فيتنام مع المنتخب الإيراني.

وفاز كل من المنتخبين في الجولة الأولى، عندما تخطى المنتخب الإيراني, المنتخب اليمني 5 - صفر، بينما تخطى العراق بصعوبة عقبة فيتنام 3 - 2.

ويتشارك المنتخبان الصدارة بثلاث نقاط مع أفضلية للأول بفارق الأهداف، وفوزهما غدًا سيضمن لهما التأهل، في ظل تأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حلت في المركز الثالث.

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18:10ت م

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