ميلانو 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسيخوض كل من يوفنتوس وميلان تجربة أخيرة في دور الـ16 لمسابقة كأس إيطاليا قبل لقائهما المرتقب على الكأس السوبر الإيطالية في جدة الأسبوع المقبل.وسيلعب يوفنتوس في مسابقة الكأس التي توج فيها الأربع السنوات الماضية، عندما يحل ضيفًا على بولونيا في دور الـ16.وكان يوفنتوس حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب كأس إيطاليا (13 مرة)، قد أصبح أول فريق يحرز الثنائية المحلية (الدوري والكأس) أربع مرات تواليا بفوزه على ميلان 4 - صفر في المباراة النهائية الموسم الماضي.في المقابل يحل ميلان الفائز باللقب خمس مرات ضيفا على سمبدوريا الذي رفع الكأس للمرة الأخير قبل 25 عاما، ويحتل ميلان المركز الخامس في الدوري المحلي متقدما بفارق نقطتين عن سمبدوريا السابع.ويلعب غدا فريق لاتسيو مع نوفارا، ويستقبل بعد غد الأحد فريق انتر ميلان نظيره بينيفينتو من الدرجة الثانية، وتورينو مع فيورنتينا، ونابولي وساسوولو، ويلعب الأثنين كالياري وأتالانتا، وروما مع فيرتوس انتريلا.// انتهى //18:22ت م0079