مكة المكرمة 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسبحث معالي وزير الحج والعمرة عضو لجنة الإشراف على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن اليوم, مع معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل, أعمال وخدمات معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة وخططه المستقبلية، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ووكلاء الوزارة وممثلي مكتب تحقيق الرؤية 2030 بالوزارة، وفريق من خبراء وأعضاء هيئة التدريس في المعهد يتقدمهم عميده الدكتور سامي برهمين.وثمّن معالي مدير الجامعة الدعم والعناية الكبيرين الذي تحظى به منظومة الحج والعمرة والزيارة من قبل القيادة الرشيدة، عادًا المعهد من أبرز القطاعات العلمية والبحثية التي تدعم أعمال تطوير وتحسين منظومة خدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن الغرض الرئيس من الاجتماع, يأتي لمناقشة خطط واستراتيجيات المعهد خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع خطة برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.وأكد الحرص على تطوير خطط المعهد البحثية والاستشارية بناءً على الاحتياجات الفعلية لمنظومة خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية المملكة، بحيث تواكب أحدث التقنيات في كافة المجالات والخدمات، ويأتي في مقدمتها مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات وأنظمة إدارة الحشود، وتحليل البيانات والمدن الذكية والتطبيقات الحديثة الأخرى.وأضاف معالي الدكتور بافيل أنه جرى الاتفاق على تكوين فريق عمل موحد بين الجامعة ممثلةً في المعهد, ووزارة الحج والعمرة لوضع خطة شاملة من أجل العمل على توفير منظومة متكاملة من الخدمات والاحتياجات المناسبة لتحقيق الهدف المنشود وتوفير السهولة التامة للحصول على أرقى الخدمات في مقرات إسكان الحجاج وتنقلاتهم بين المشاعر المقدسة ومكة المكرمة عبر الطرق والأساليب العلمية الحديثة، مثنيًا على حرص واهتمام معالي وزير الحج والعمرة.بدوره, أفاد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط, أنه جرى مناقشة الخطة الاستراتيجية الخمسية للمعهد، لافتًا الانتباه إلى أن هناك توءمة حقيقية في التوجهات الاستراتيجية التي تعنى بمنظومة الحج والعمرة والزيارة، مبينًا أن المعهد لديه سجل كبير من الابحاث العلمية المتعلقة بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والكفاءات والخبرات المتراكمة في هذا المجال.// انتهى //18:48ت م0088