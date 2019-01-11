نجران 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسواصلت إدارة التخطيط والتطوير بتعليم نجران سعيها المستمر إلى تجويد الأداء وفق معايير المواصفة العامة لنظام إدارة الجودة "-QMS 2008- 2001:ISO "، وتحقيق تكامل الأدوار بين جميع الإدارات من أجل السعي قدمًا في تحقيق رؤية المملكة 2030م.وأكد مدير عام التعليم بنجران الدكتور محسن بن علي حكمي، أن إدارة التخطيط والتطوير بتعليم المنطقة تحرص على تكامل الأدوار بين جميع الإدارات في تحقيق رؤية المملكة 2030م، من خلال استخدام منهجيات التحسين المستمر وإدارة الأداء بما يحقق رضى المستفيد الداخلي والخارجي، ومواكبة التطلعات وفق خطط مبنية على الدراسات العلمية.من جهته, أوضح مدير إدارة التخطيط والتطوير بتعليم نجران محمد آل دغمان، أن الإدارة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ، حققت العديد من المنجزات والمبادرات النوعية، إلى جانب تشكيل فريق من القيادات التربوية من جميع مستويات العمل التعليمي والتربوي لإعداد رؤية ورسالة الإدارة وإعداد الخطة التشغيلية للإدارة, وفقًا للأهداف العامة لوزارة التعليم ولمؤشرات الأداء شملت جميع الإدارات "بنين - بنات" ومكاتب التعليم بالمنطقة، كما أنها تحتوي على أبرز البرامج والمشروعات التعليمية والتربوية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران وجميع محافظاتها.وأشار إلى أن الإدارة عملت على التحسين المستمر لمشروع تجويد الأداء في إدارة التخطيط والتطوير وفقًا لمعايير الجودة الشاملة "آيزو 2008/ 9001"، وتجويد الأداء في إدارة التخطيط والتطوير وفق معايير المواصفة العامة لنظام إدارة الجودة "-QMS 2008- 2001:ISO" باستخدام منهجيات التحسين المستمر وإدارة الأداء بما يحقق رضى وسعادة المستفيد الداخلي والخارجي ومواكبة تطلعاتهم وتوقعاتهم, حيث يهدف هذا العمل إلى تحسين البيئة المادية والتنظيمية في الأقسام وفق أفضل الممارسات ومعايير التميز المؤسسي، وتحسين العمليات في جميع الأقسام بصورة مستمرة بإعداد خطة تحسين لكل عام هجري.ولفت الانتباه إلى أن إدارة التخطيط والتطوير بنجران قامت بتسهيل مهمة الباحثين والباحثات من الجامعات الداخلية والخارجية في المجال التعليمي والتربوي بما يخدم البحث العلمي، ويحقق أهداف الوزارة، كما قامت بالتعاون مع قسم المعلومات بتحديث اللقطة المكانية لمدارس المنطقة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ ، وتحديد إحداثيات جميع مدارس المنطقة "بنين وبنات" بمشاركة جميع قادة وقائدات المدارس بالمنطقة.// انتهى //19:10ت م0090