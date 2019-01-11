الباحة 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسأبرم مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة بالجرشي بمنطقة الباحة, عددًا من اتفاقيات الشراكات المجتمعية, تهدف إلى تدريب وتأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمحافظة، بحضور مديرمكتب الضمان راشد الغامدي, ومدير الجمعية وممثل قسم التمكين بالضمان صالح بن علي الحمراني.وتضمنت الشراكات المجتمعية, تقديم برامج تدريبيه مجانية لأبناء المستفيدين والمستفيدات بدعم من مؤسسة الملك خالد الخيرية وبالتعاون بين الطرفين, والحرص على تقديم أفضل الخدمات التدريبية والتأهيلية للمستفيدين, والإسهام في تخفيف العبء المادي عن كاهل هذه الفئة الغالية على المجتمع.من جهته, شكر مدير الضمان الاجتماعي ببلجرشي, الشركاء المجتمعيين على جهودهم مع المكتب, التي أثمرت عن توقيع الشراكات المجتمعية, لأهميتها وانعكاساتها الإيجابية على المستفيدين من الضمان الاجتماعي.// انتهى //19:11ت م0091