طرابلس 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واستمكن أفراد جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية الليبي اليوم من تفكيك عبوة ناسفة شديدة الانفجار كانت مُخبأة داخل إحدى المزارع المهجورة بمنطقة غوط الشعال في العاصمة الليبية ،طرابلس .وأفادت المكتب الإعلامي للأمن المركزي الليبي أن فريق جهاز الأمن العام توجهة إلى موقع العبوة بعد ورود بلاغ يُفيد بوجود جسم غريب في المكان، ليتم العثور على حقيبة شديدة الانفجار وتفكيكها بالتعاون مع وحدة المتفجرات بجهاز الأمن الدبلوماسي ، مشيراً إلى أنه تم وضع طوق أمني حول مكان الحادث .// انتهى //19:41ت م0096