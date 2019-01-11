بيروت 5 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسواصل قوات البحرية الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701 .وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن :زورقاً حربياً تابعاً للبحرية الإسرائيلي أقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على خمس مراحل لمسافة أقصاها حوالى 140 متراً".وأشار البيان إلى أنه" تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ".// انتهى //19:41ت م0097