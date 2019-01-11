رياضي / أربع مواجهات في كأس الطائرة الهلال والابتسام والاتحاد يستضيف السلام
الجمعة 1440/5/5 هـ الموافق 2019/01/11 م واس
الرياض 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واس
تنطلق غدا السبت مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس السعودية للكرة الطائرة حيث يحل الهلال ضيفاً على الابتسام على صالة الهيئة العامة الرياضة بالدمام 3 عصراً .
ويلتقي الترجي والنصر على نفس الصالة 5 مساء ، ويحل الأهلي ضيفاً على الموج على صالة نادي الأمل بالبكيرية 3.30 عصراً ، ويلتقي الاتحاد والسلام على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة 3 عصراً.
// انتهى //
19:56ت م
0103