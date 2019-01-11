الرياض 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واستنطلق غدا السبت مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس السعودية للكرة الطائرة حيث يحل الهلال ضيفاً على الابتسام على صالة الهيئة العامة الرياضة بالدمام 3 عصراً .ويلتقي الترجي والنصر على نفس الصالة 5 مساء ، ويحل الأهلي ضيفاً على الموج على صالة نادي الأمل بالبكيرية 3.30 عصراً ، ويلتقي الاتحاد والسلام على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة 3 عصراً.// انتهى //19:56ت م0103