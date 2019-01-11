رياضي / كأس آسيا 2019 الإمارات : الصين تتأهل إلى دور الـ16
الجمعة 1440/5/5 هـ الموافق 2019/01/11 م واس
دبي 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واس
تأهل منتخب الصين إلى دور الـ16 بعد فوزها على الفلبين 3-صفر اليوم استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس آسيا 2019 لكرة القدم.
وتصدرت الصين ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وهي ستضمن تصدرها في تعادل كوريا الجنوبية مع قرغيزستان ، وبقيت الفلبين في المركز الأخير من دون رصيد، بعدما تعرضت لخسارتها الثانية بعد الأولى أمام كوريا الجنوبية صفر-1.
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