دبي 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واستأهل منتخب الصين إلى دور الـ16 بعد فوزها على الفلبين 3-صفر اليوم استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس آسيا 2019 لكرة القدم.وتصدرت الصين ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وهي ستضمن تصدرها في تعادل كوريا الجنوبية مع قرغيزستان ، وبقيت الفلبين في المركز الأخير من دون رصيد، بعدما تعرضت لخسارتها الثانية بعد الأولى أمام كوريا الجنوبية صفر-1.// انتهى //20:06ت م0104