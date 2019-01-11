الحرث ٥ جمادى الأولى ١٤٤٠ الموافق ١١ يناير ٢٠١٩ م واسبدأت مساء اليوم فعاليات الملتقى الأول لشباب الحرث الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بالتعاون مع مركزي النشاط الاجتماعي, بحضور محافظ الحرث المهندس صالح بن علي القحطاني , في مركزي الراحة والخشل التابعين للمحافظة.ويتضمن الملتقى الذي يشارك به نخبة من الأكاديميين والمثقفين من أبناء المحافظة عدداً من البرامج والفعاليات التعريفية والتوعوية بالمهن المستقبلية التي تهمً للشباب في ظل رؤية 2030 وسبل تهيئتهم للحصول على فرص عمل بما يتناسب وحاجة سوق العمل .// انتهى //20:24ت م0105