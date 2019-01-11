ثقافي / تعاوني تبوك النسائي ينظم ملتقى " أكاليل الثالث " غداً
الجمعة 1440/5/5 هـ الموافق 2019/01/11 م واس
تبوك 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني النسائي للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً , ملتقى " أكاليل الثالث " , ويستهدف الفتيات في الفئات العمرية من 16 إلى 24 سنة, وذلك بمقر المكتب التعاوني النسائي بتبوك.
ويشمل الملتقى الذي ينفذ كل يوم سبت وعلى مدى خمسة أسابيع , على دروس علمية وورش تفاعلية وجلسات حوارية وورش تدريبية.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن الأنشطة التي يقوم بها المكتب خلال هذا العام.
// انتهى //
20:51ت م
0108