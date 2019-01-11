لندن 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسأعربت الحكومة البريطانية عن قلقها العميق تجاه استهداف موظفي الإغاثة في سوريا.وعبر وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ألستر بيرت في بيان اليوم عن قلق بلاده العميق بعد ورود أنباء عن اختطاف وقتل موظف إغاثة في مدينة إدلب السورية، مذكراً بأن أعمال الإغاثة الإنسانية تشكل حبل نجاة لآلاف المواطنين السوريينودعا المسؤول البريطاني جميع أطراف النزاع في سوريا إلى إحترام القانون الإنساني الدولي والسماح لمنظمات الإغاثة بالعمل بلا عراقيل.// انتهى // علي النيل21:42ت م0112