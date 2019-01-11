الرياض 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمناسبة انطلاق أعمال ملتقى " واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحصين المجتمع من أفكار الجماعات الإرهابية المحظورة – تحصين وتطوير " ، إصدارًا خاصًّا يتضمن عدداً من اللقاءات والكلمات والتصريحات وفعاليات الملتقى وجدول أعماله.وتضمن الإصدار حوارًا مع معالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ، نوه فيه بجهود حكومة المملكة الرشيدة -وفقها الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، كما أشاد معاليه بجهود الوزارة وفي مقدمتها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ- في نشر الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بالكتاب والسنة وفق هدي السلف الصالح.كما اشتمل الإصدار على العديد من التصاميم المعلوماتية (الانفوجرافيك) التي أوضحت جهود المملكة في دعم المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، ونشأتها، وأبرز الجهود التي تقدمها الوزارة في هذا الصدد.وتميز الإصدار برصد دقيق لتاريخ المكاتب التعاونية بلغة الأرقام، وتقرير مفصل لمجمل الأعمال التي قدمتها المكاتب في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال العام الماضي من مناشط وفعاليات وبرامج برعاية وإشراف ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية.واحتوى الإصدار كذلك على عدد من التصريحات والكلمات لكبار المسؤولين بالوزارة وفي مقدمتهم معالي الوزير ونائباه ووكلاء الوزارة، وعدد من أئمة وخطباء المسجد الحرام.كما تناول الإصدارُ في تصميم معلوماتي مستقل "انفوجرافيك"- أبرز ملامح المسيرة الاستراتيجية للوزارة وفق رؤية المملكة 2030، حيث أمضت الوزارة 18 شهرًا من العمل مواكبةً رؤية المملكة (2030).وتضمن الإصدار تقريرًا بالأرقام عن إنجازات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الشفاء، المكتب المنظم للملتقى برعاية من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ.// انتهى //21:42ت م0113