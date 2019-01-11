الطائف 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسدشن معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، حلقات تحفيظ القرآن الكريم الموجه لطلاب المنح الخارجية الدارسين في الجامعة من مختلف الجنسيات.وأعرب معالي مدير جامعة الطائف، في كلمته خلال تدشين الحلقات، عن اعتزاز الجامعة بخدمة القرآن الكريم وطلاب العلم الملتحقين ببرنامج المنح الخارجية، متطلعاً إلى تحقيقهم الاستفادة من حلقات التحفيظ المقامة في الفترة المسائية بمقر السكن الجامعي لطلاب المنح، ونلقهم العلوم والمعارف التي يتلقونها إلى بلدانهم بعد تخرجهم من الجامعة.وأوضح رئيس قسم القراءات بجامعة الطائف الدكتور ناصر القثامي، أن تدشين برنامج حلقات تحفيظ القرآن الكريم بتوجيه من مدير الجامعة، ليكون رافداً من روافد المعرفة والعناية والرعاية المقدمة لطلاب المنح الخارجية، منوهاً بدعم عمادة شؤون الطلاب وإشراف من إدارة المنح الخارجية على البرنامج، بالتعاون مع قسم القراءات في كلية الشريعة والأنظمة.وبين الدكتور القثامي أن برنامج حلقات تحفيظ القرآن الكريم يهدف إلى تفعيل رعاية جامعة الطائف واهتمامها بطلاب المنح، والمساهمة في دعم تحصيلهم العلمي والمعرفي، وحفظ وقتهم بالاستفادة من الفترة المسائية، وتقويم نطق الطالب وتقوية فصاحته بدراسة القرآن الكريم والتي تسهم وتساعد كذلك في تقدمه العلمي.وأفاد رئيس قسم القراءات بجامعة الطائف أن البرنامج يعنى بتدريس القرآن الكريم خاصة، عبر برامج عدة تشمل: برنامج الإسناد والإجازة، لتقديم السند المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم للطلاب، ويهتم بروايات القرآن الكريم المتناسبة مع تنوع بلدان الطلاب واختلافها، وبرنامج تصحيح التلاوة والتجويد، الهادف إلى تصحيح التلاوة، وتحسين الأداء للوصول إلى مهارة إتقان القراءة السليمة وتقويم اللسان، وبرنامج تفسير آيات القرآن وبيان معاني الكلمات، الذي يعتني ببيان المعنى الإجمالي لآيات القرآن، وإيضاح ما فيها من أحكام وحكم وآداب.وعن آلية تنفيذ البرنامج، أوضح رئيس قسم القراءات بجامعة الطائف برنامج أن حلقات تحفيظ القرآن الكريم يضم برامج عدة متفرعة عنه، هي: برنامج تفسير، الهادف إلى تحقيق فهم كلام الله عز وجل على منهج السلف الصالح، وإبراز هدايات القرآن الكريم في جميع جوانب الحياة، وتدبره والتخلق بأخلاقه، ومعرفة أسس وقواعد فهمه، وبرنامج تدبر القرآن، الذي يعنى بالتعريف بمعنى التدبر، وأهميته، وثمرته، وكذلك التعريف بأسس وقواعد تدبر القرآن الكريم، وتقديم نماذج تطبيقية لتدبر القرآن الكريم.وأشار الدكتور القثامي إلى أن حلقات تحفيظ القرآن الكريم ستقام بالسكن الجامعي الخاص بطلاب المنح في الفترة المسائية، بين الساعة الخامسة عصراً حتى الثامنة مساءً، ويشارك في تقديمه نخبة من الأكاديميين المتخصصين في تعليم القرآن الكريم وتدريس علومه.// انتهى //21:49ت م0114