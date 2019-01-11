الجزائر 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسسلم عنصر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية لتمنراست جنوب الجزائر وبحوزته سلاحه الناري وذخيرة .وأضافت وزارة الدفاع الجزائرية في بيانين منفصلين اليوم أن عناصرها بمدينة برج باجي مختار أوقفت 21 مهرباً من عدة جنسيات، وصادرت منهم مركبتين رباعيتي الدفع وشاحنة وعشرين مولداً كهربائياً وواحداً وعشرين مطرقة ضاغطة.وأفادت من جهة أخرى أن قوات مشتركة من الجيش والأمن بمدينتي معسكر وعين قزام أوقفت 11 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.// انتهى //21:52ت م0115