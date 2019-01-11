محايل 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسجذب معرض فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المجاردة المشارك بمهرجان العسل الذي يقام في نسخته السابعه العديد من الزوار ومختلف الأعمار لما يميز المعرض من الأركان المتعددة التي يحتويها ، ولفت الجناح أنظار مرتادي المهرجان من المواطنين والمقيمين حيث أبدوا عن إعجابهم بما شاهدوه والتعرف على الطرق القديمة والحديثة في فرز العسل .وأوضح المشرف على المعرض مرعي الشهري أن المعرض يحتوي على أدوات إرشادية خاصة بالنحل وفرازة يدوية وكهربائية لتنقية العسل وتصفيته بالطرق الحديثة ، وذلك للحفاظ على سلامته ونظافته من الشوائب ، والخلايا الإفرنجية والبلدية ، وحبوب اللقاح .وأفاد أن هناك مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد المياه بوادي الغيل التابع لمركز خاط بمحافظة المجاردة والتي تستهدف الزراعة العضوية ومنها الموز ، البن ، البرتقال ، والنباتات العطرية منذ أكثر من ثلاثة أشهر .وتهدف هذه المبادرة للحفاظ على مياه المنطقة وتطوير المدرجات الزراعية ، وتنفيذ شبكات ري وتركيب خزانات مياه خرسانية والاستفادة من عيون المياه .وأضاف " الشهري " أن الفرع شارك بالعيادة المتنقلة والتي تحتوي على عدد من الاقسام منها الأدوات الطبية ، الجراحة ، التلقيح ، عقاقير طبية ، مضادات حيوية, مشيراً إلى أن العيادة البيطرية تقدم خدماتها لمربي الماشية سواء داخل المحافظة أو المراز التابعة لها .// انتهى //22:36ت م0117