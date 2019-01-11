الرياض 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسينظم الاتحاد السعودي للفروسية غداً سباق كأس الشباب والناشئين للقدرة والتحمل وعدد من السباقات التأهيلة "دولية ومحلية" يشارك فيها أكثر من 250 فارس من مختلف مناطق المملكة ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية على ميادين قرية البدائع الدولية لألعاب الفروسية .وتبلغ مسافة سباق الشباب والناشئين 100 كيلو متر مقسمة على أربع مراحل بواقع 30 كم للمرحلة الأولى والثانية و 20 كم للمرحلة الثالثة والرابعة .وتتكون السباقات التأهيلة من ثلاث سباقات الأول سباق تأهيلي دولي لمسافة 80 كيلو متر مصنف من فئة النجمة الواحدة وسباقين تأهيليين محليين لمسافة 40 و 80 كيلو متر .ويحظى السباق التأهيلي بالعدد الأكبر من المشاركين حيث بلغ عدد المسجلين فيه 166 فارساً حرصاً منهم لكسب التأهل للمشاركة في الحدث العالمي المرتقب على كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا ويشارك فيه أبرز فرسان العالم للقدرة من الإمارات والبحرين وفرنسا والكويت وعمان ورصدت له جوائز مالية ضخمه بلغت 8 مليون ريال وتعد أعلى جوائز في العالم في سباقات فئة النجمتين لرياضة القدرة .//انتهى //23:24ت م0118