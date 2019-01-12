دبي 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسيسيّر الاتحاد السعودي لكرة القدم حافلات للمشجعين الراغبين في دعم الأخضر في مباراته الثانية أمام منتخب لبنان غدًا، ضمن الجولة الثانية من كأس أمم آسيا 2019 التي تستمر حتى الأول من فبراير المقبل.وتنطلق الحافلات صباح الغد من محافظة الأحساء، من الساعة السادسة صباحًا على أن تعود للأحساء بعد نهاية المباراة.وأكدت اللجنة المشرفة على تسيير وتنظيم الجماهير أن الحافلات تشمل الجماهير من فئتي الشباب والعوائل، بهدف زيادة التفاعل مع الأخضر خلال المباراة، وسيقدم الاتحاد السعودي للجماهير تذاكر المباراة وأدوات التشجيع.//انتهى // ‏00:48ت م0124