نيويورك 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على تراجع طفيف مع هبوط أسهم شركات الطاقة وتطلع المستثمرين إلى موسم أرباح الشركات الذي ينطلق الأسبوع القادم.وانخفض مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 6.04 نقطة، ما نسبته 0.03 في المئة، ليصل عند مستوى 23995.88 نقطة، في حين تراجع مؤشر (ستاندرد آند بورز500) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01 في المئة، ما يعادل 0.38 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 2596.26 نقطة.وخسر مؤشر (ناسداك) المجمع 14.59 نقطة، ما نسبته 0.21 في المئة، ليصل عند مستوى 6971.48 نقطة.وأنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب، مع صعود (ناسداك) بنسبة 3.45 في المئة، و(ستاندرد آند بورز) 2.54 في المئة، و(داو جونز) بنسبة 2.4 في المئة.// انتهى //02:13ت م0125