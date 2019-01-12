عام / الصحف السعودية
السبت 1440/5/6 هـ الموافق 2019/01/12 م واس
الرياض 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان آل الصحاف في فقيدهم
مفتي عام المملكة يستقبل وزير التعليم
السديس في خطبة الجمعة: تذكّروا من يعيشون في المخيمات ويلتحفون السماء
خطيب المسجد النبوي: المسلم الواعي الحريص على ما ينفعه يبدأ بنفسه ويصلح ذاته
المملكة تدين التفجير الإرهابي في الأنبار
مركز الملك سلمان يواصل مساعداته لمتضرري سوريا واليمن
«التحالف» يدمر مركزا حوثيا لتوجيه الطائرات المسيرة
استشهاد فلسطينية في غزة
الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين بالضفة
نائب الرئيس اليمني: لا تراجع عن استعادة الدولة
جريمة «العند» تهدد بانهيار الهدنة.. و«الشرعية» تتوعد باستئصال الحوثيين
العراق: قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة
البشير ينوه بدعم المملكة لجامعة إفريقيا العالمية
بدء الانسحاب الأميركي من سورية
قبل التصويت على «بريكست».. انقسام بريطاني وتحذيرات من «كارثة»
ترمب يلوح بـ«الطـوارئ» بسبب الجدار الحـدودي
الأمم المتحدة والولايات المتحدة تدعوان إلى «ضبط النفس» في اليمن
السلطات الفرنسية تتوقع تعبئة أكبر للمحتجين.. غداً
قمة دولية في بولندا.. العالم يتحد لـ«كسر» إيران
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