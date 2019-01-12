الرياض 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين وولي العهد يعزيان آل الصحاف في فقيدهممفتي عام المملكة يستقبل وزير التعليمالسديس في خطبة الجمعة: تذكّروا من يعيشون في المخيمات ويلتحفون السماءخطيب المسجد النبوي: المسلم الواعي الحريص على ما ينفعه يبدأ بنفسه ويصلح ذاتهالمملكة تدين التفجير الإرهابي في الأنبارمركز الملك سلمان يواصل مساعداته لمتضرري سوريا واليمن«التحالف» يدمر مركزا حوثيا لتوجيه الطائرات المسيرةاستشهاد فلسطينية في غزةالاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين بالضفةنائب الرئيس اليمني: لا تراجع عن استعادة الدولةجريمة «العند» تهدد بانهيار الهدنة.. و«الشرعية» تتوعد باستئصال الحوثيينالعراق: قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخةالبشير ينوه بدعم المملكة لجامعة إفريقيا العالميةبدء الانسحاب الأميركي من سوريةقبل التصويت على «بريكست».. انقسام بريطاني وتحذيرات من «كارثة»ترمب يلوح بـ«الطـوارئ» بسبب الجدار الحـدوديالأمم المتحدة والولايات المتحدة تدعوان إلى «ضبط النفس» في اليمنالسلطات الفرنسية تتوقع تعبئة أكبر للمحتجين.. غداًقمة دولية في بولندا.. العالم يتحد لـ«كسر» إيران// يتبع //06:28ت م0003