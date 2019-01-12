نيويورك 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واساجتاحت عاصفة ثلجية قوية منطقة في ولاية كانساس وجبال روكي والسهول الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ بدأت العاصفة في شكل أمطار من المكسيك ثم تحولت إلى ثلوج بعد التقائها بجبهة من الهواء الثلجي.وتوقعت الهيئة القومية للأرصاد الجوية الأمريكية سقوط ثلوج يصل سمكها إلى 45 سنتيمترا في جبال سانجري دي كريستو جنوبي دنفر، مضيفةً أنه مع توجه العاصفة شرقًا من المحتمل سقوط ثلوج يصل سمكها إلى 41 سنتيمترا في غرب ميزوري وسانت لويس.// انتهى //08:07ت م0006