طرابلس 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بتمكن أفراد جهاز الأمن العام والجهات الأمنية من تفكيك عبوة ناسفة شديدة الانفجار كانت مُخبأة داخل إحدى المزارع المهجورة بمنطقة غوط الشعال في العاصمة طرابلس.ونوهت بتصريحات مبعوث الجامعة العربية صلاح الدين الجمالي، أن الناتو في ليبيا أسقط نظام الرئيس السابق معمر القذافي لكنه بالمقابل دمّر مؤسسات الدولة خاصة الأمن والجيش وبنيتها التحتية وحوّل البلاد إلى مسرح للحرب بين المسلحين،وأن هناك قناعة لدى جميع الليبين لعودة مؤسسات الدولة.وبينت صحف ليبيا القلق الدولي تجاه أوضاع الصحفيين في ليبيا ومعاناتهم لسنوات من الترهيب والهجمات العنيفة، موضحة إعلان الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) دعمه لجميع الصحفيين الليبيين، ومطالبة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج بالتحقيق على النحو الواجب في جميع الاعتداءات على الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها.وتطرقت إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده تلعب دورًا كبيرًا من أجل إنهاء الأزمة الليبية والتوصل إلى حل سياسي، وأن لديها علاقات ممتدة مع مختلف الأطراف الليبية.وعرجت صحف ليبيا على مطالبة الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير ، حكومة الوفاق الوطني باتّخاذ إجراءات لحماية المعتقلين في ليبيا من التعذيب وضمان حصولهم على محاكمة وفق الإجراءات القانونيّة الواجبة.// انتهى //08:56ت م0007