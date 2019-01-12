مكسيكو سيتي 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسأعلن رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي يزود العاصمة مكسيكو سيتي بالوقود بعد إصابته بكسرين في يوم واحد، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على وقف نقص الوقود الذي أصاب أصحاب السيارات بخيبة أمل وأثار مخاوف اقتصادية.وتقوم جماعات إجرامية بثقب أنابيب النفط وسرقة شاحنات تحمل السولار والبنزين في المكسيك المنتجة للنفط منذ سنوات مما يكلف الحكومة مليارات الدولارات.وقالت الغرفة الوطنية لنقل البضائع بالمكسيك إن الحكومة ستخصص 8300 شرطي و 1400 عربة أمن خلال الـ 48 ساعة المقبلة لحماية شاحنات الوقود حتى يمكنها توصيل البنزين إلى المحطات.ويمثل هجوم لوبيز أوبرادور على لصوص الوقود أول محاولة من الرئيس للتصدي للفساد المستشري منذ توليه السلطة في أول ديسمبر. واصطفت عشرات السيارات أمام المحطات في كل أنحاء العاصمة أمس.وقال محافظ البنك المركزي المكسيكي: إن الاقتصاد ومعدل التضخم قد يتأثران سلبًا إذا استمرت مشكلات توزيع الوقود.// انتهى //09:09ت م0008