أبوجا 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع أكثر من 2,100 طن من المواد الغذائية تمثل الدفعة الثانية من حزمة المساعدات المعتمدة للنازحين في مخيمات "كوكاريتا"، و"ابار" و "كاساسيا" الواقعة في ولايتي "برنو" و"يوبي" في شمال شرق نيجيريا التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، في إطار تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار, كمساعدات غذائية عينية لمؤازرة هؤلاء النازحين.ويتزامن توزيع هذه المساعدات مع تجدد عملية النزوح التي تشهدها الولايات الشمالية الشرقيه في نيجيريا مؤخرا نتيجة تصاعد الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابيه في هذه المناطق.‏‎//انتهى//09:50ت م0011