عمّان 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مباحثات رئيس الوزراء ‏الأردني ‏الدكتور عمر الرزاز في واشنطن مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، ورئيسة لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب الأمريكي، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، ورئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمتابعة ملف المساعدات الأمريكية.واهتمت صحف السبت باستشهاد فلسطينية عقب إصابتها برصاصة في الرأس، وإصابه العديد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص وآخرون بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية في عدة مناطق شرق قطاع غزة.وتابعت مقتل أربعة عراقيين وأصابه 25 آخرون بتفجير سيارة ملغمة في أقصى غرب العراق.ونشرت صحف الأردن إعلان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي، أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستستضيفها بيروت ستعقد في موعدها.// انتهى //10:21ت م0013