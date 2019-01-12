بريدة 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسيقدم معرض القصيم للكتاب الثاني جملة من المحاضرات والأنشطة الثقافية للزوار في شتى العلوم والمعارف ، بمشاركة نخبة من المفكرين والمثقفين وذوي الاختصاص .وأقيمت مساء اليوم محاضرة بعنوان " الجهود العدلية في القضايا الأسرية " قدمتها الدكتوره نوره الرشود, بمركز التنمية الاجتماعية ببريدة، تطرقت فيها لأهم محاور الجهود العدلية التي تلامس طبقات المجتمع المتعدده .كما يقدم المعرض لزواره ندوات متنوعة تتناول مستقبل الصحافة بين الرقمي والمطبوع، وندوة تحكي عن مسيرة وحضارة وتاريخ وادي الرمة، بالإضافه إلى الأمسيات الشعرية في الشعر النبطي والفصيح .يشار إلى أن المعرض في نسخته الثانية، يحوي دور نشر وتأليف متنوعة في شتى العلوم، تعكس قيمة المواطن السعودي الشغوف بالعلم والمعرفة، والساعي إلى تطوير وتنمية قدراته الفكرية والمعرفية، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الحكومية والأهلية بطابع فريد وسلسل يلبي رغبات الزوار .// انتهى //11:03ت م0016