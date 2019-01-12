لحج 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,250 سلة غذائية تزن 92 طنًا و500 كيلو غرام على النازحين والمتضررين في قرى الخداد ، الحاسكي ، الهجل ، كدمة عوض علي ، مكردوف ، زايده ، جول حسن ،بئر عوض ، امباجرا في مديرية تبن بمحافظة لحج، يستفيد منها 7,500 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 321 مشروعًا.//انتهى//11:04ت م0017