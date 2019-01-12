بغداد 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بسعر برميل النفط المثبت في الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام 2019, البالغ 56 دولارًا، منوهة بتأثيرات انخفاض هذا السعر في السوق النفطية العالمية على زيادة نسبة العجز في الموازنة.ونوهت بمباشرة مجلس النواب بمناقشة الموازنة العامة للبلاد للعام 2019، متوقعة أن يتم التصويت عليها خلال أسابيع بعد تعديل بعض فقراتها من قبل الحكومة.وتطرقت صحف السبت إلى مقتل المصور الصحفي العراقي الذي يعمل في قناة الحرة- عراق سامر علي محمد، الذي عثرت الشرطة على جثته شرق بغداد أمس الأول, مبرزة الجهود التي تبذلها الجهات المختصة للتعرف على ملابسات الحادث والجهة التي تقف خلفه.ونوهت أيضًا بالجهود التي تبذلها حكمومة عادل عبدالمهدي لاستكمال التشكيلة الوزارية التي مازالت شاغرة من 3 مقاعد هي الداخلية والدفاع والعدل.وتناولت الصحف مسألة الفساد المالي وتأثيراته السلبية على خطط التنمية المستدامة في البلاد، مؤكدة أن الفساد والتنمية ضدان لايلتقيان, مشددة على أن القضاء على الفساد ستبقى مهمة وطنية كبرى.عربيًا.. تناولت الأوضاع في السودان خاصة مايتعلق بالتظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها المدن السودانية.وعرجت صحف العراق على مباشرة الجيش الأميركي سحب معدّاته من سوريا، في وقت لا يزال الجدول الزمني لانسحاب ألفَي جندي أميركي غير محدد.// انتهى //11:11ت م0019