جدة 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسدانت منظمة التعاون الإسلامي التفجير الإرهابي بسيارة مفخخة الذي وقع أمس في سوق قضاء القائم غربي منطقة الأنبار بالعراق, وأسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين الأبرياء.وأعرب معالى أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تعازيه للحكومة العراقية ولأسر الضحايا, متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.وأكد العثيمين دعم منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب والتطرف بكل أنواعه وأشكاله.// انتهى //11:25ت م0022