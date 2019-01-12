الرياض 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسشهدت قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض أمس, أكبر تجمع دعوي بحضور أكثر من 1500 من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة من العلماء والمفكرين ومديري فروع وزارة الشؤون الإسلامية ورؤساء المكاتب التعاونية بالمملكة, حيث ناقش فيها واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية المملكة 2030, ومحاربة الأفكار المحظورة"، ضمن فعاليات ملتقى المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد بالمملكة الأول (تحصين وتطوير)، الذي يأتي برعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, ويقام بالعاصمة الرياض.وانطلق الحوار من خلال محوري الملتقى (تحصين وتطوير) برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل, ومن تقديم مدير مركز الدعوة والإرشاد بالرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي، حيث جاءت الورقة الأولى التي قدمها الدكتور أحمد بن محمد المنيعي عن "المسجد وأثره في تعزيز الوسطية والاعتدال, فيما قدم الورقة الثانية الدكتور محمد بن أحمد البداح التي كانت بعنوان: "استخدام الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في التحذير من الجماعات والأحزاب الإرهابية والدفاع عن المملكة العربية السعودية".وجاءت الورقة الثالثة للمدير العام لمكتب تحقيق الرؤية بالوزارة الدكتور صالح بن أحمد الزهراني, بعنوان "التعريف برؤية المملكة 2030 ورؤية الوزارة المنبثقة منها"، وفي الورقة الرابعة تحدث الدكتور عبدالله بن إبراهيم اللحيدان, عن دور الأسرة وأثرها في حماية الناشئة من الأفكار المنحرفة, مع ذكر المشكلات وحلولها.واستعرض الدكتور محمد بن فهد الفريح, في الورقة الخامسة بالملتقى "واجب مكاتب الدعوة والمساهمة في توعية المجتمع من خطر الجماعات والأحزاب", كما قدم الورقة الأخيرة الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي, عن التعميم والمواءمة لرؤية المملكة 2030 في عملية التخطيط للمكاتب التعاونية.ويهدف هذا الملتقى إلى إبراز جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تطوير أعمال المكاتب التعاونية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية، وتحصين المجتمع من الأفكار والجماعات الإرهابية المحظورة، ويأتي في مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية.// انتهى //11:45ت م0026