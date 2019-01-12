إسلام آباد 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، إجراء الجيش الباكستاني تجارب على أنظمة دفاع مطورة قادرة على التصدي لأي هجوم مفاجئ عبر الحدود.وتابعت الجهود التي تبذلها باكستان بالتعاون مع الدول الأخرى لدعم عملية السلام الأفغانية لإنهاء الحرب الجارية في أفغانستان منذ سبعة عاماً.وأخبرت صحف السبت عن تحسن مؤشرات الأسهم الباكستانية تدريجياً بعد الدعم الذي حصلت عليه باكستان من الدول الصديقة.وعرجت على توجيه الشرطة الباكستانية الاتهام إلى المخابرات الهندية بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف القنصلية الصينية في مدينة كراتشي خلال شهر نوفمبر الماضي.وتناقلت إعلان الجيش الباكستاني عن مقتل إرهابيين اثنين بتبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن خلال عملية أمنية تم تنفيذها في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وتحدثت الصحف عن اعتقال قوات السلامة البحرية الباكستانية 15 بحاراً هندياً من صيادي الأسماك إثر تجاوزهم المياه الإقليمية الباكستانية بحثاً عن الصيد.وأشارت إلى نفي الولايات المتحدة الأمريكية وقوفها وراء تأجيل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان.كا تناقلت صحف باكستان إعلان الجيش الأفغاني عن مقتل عشرة مُسلحين من حركة طالبان واعتقال اثنين آخرين، خلال عمليات نفذتها القوات الأفغانية في إقليم فارياب.// انتهى //12:14ت م0032